Абрамченко поручила оценить масштабы разлива нефти в Черном море

Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском, сообщили в аппарате вице-премьера.

Она также распорядилась, чтобы ведомство проверило информацию, представленную Российской академией наук, о занижении объемов вылитого топлива.

Институт космических исследований РАН сообщил, что нефтяное пятно в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось ранее. На сайте организации опубликован спутниковый снимок, где видно, что загрязнение растягивается на несколько километров, тогда как Каспийский трубопроводный консорциум заявил, что площадь разлива всего 200 квадратных метров.

"Площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съемки почти 80 квадратных километров. Нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров", - уточнили в институте.

Залповый выброс нефти в Черном море произошел вечером 7 августа во время закачки нефти на нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р), расположенного в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска.

Росприроднадзору также поручено взять на личный контроль ликвидационные работы и восстановление водной среды.