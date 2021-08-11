РАН оценила площадь разлива нефти в Черном море в 80 квадратных километров

В Новороссийске площадь разлива нефти в Черном море оказалась значительно больше первоначально заявленной: вместо 200 квадратных метров - 80 квадратных километров. Об этом сообщает пресс-служба Института космических исследований Российской академии наук.

К таким выводам специалисты пришли в результате исследования спутниковых снимков. Фото разлива было получено европейским спутником Sentinel-1 8 августа в 18.20 по местному времени. Сейчас продолжается анализ полученных данных.

Напомним, 7 августа в порту Новороссийска произошел залповый выброс нефти при погрузке танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции), который удалось локализовать. ЧП было зафиксировано в шести километрах от берега, в районе новороссийского курортного поселка Южная Озереевка.

Нефтяное пятно было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров. Специалисты продолжают анализ спутниковых и метеорологических данных для детального анализа аварийного разлива нефти.