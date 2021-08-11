Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии августа

Самой высокооплачиваемой в начале августа стала профессия программиста. Об этом сообщает сервис по поиску работы Superjob, пишет ТАСС.

Так, по данным аналитиков, зарплата программистов в этом месяце достигала 400 тысяч рублей.

Высокую зарплату также предлагают руководителям среднего звена. Причем в HR-сфере она достигает 120 тысяч рублей, на производстве - 360 тысяч рублей, в маркетинге 180 тысяч рублей, продажах - 100 тысяч рублей.

Отмечается, что в августе стало больше высокооплачиваемых вакансий в сфере здравоохранения. В Краснодаре некоторым врачам работодатели готовы платить от 200 тысяч рублей, столько же - в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде - от 100 тысяч рублей, Омске - от 60 тысяч рублей. В Челябинске и Волгограде в топ высокооплачиваемых вошли вакансии рабочих, которым предлагают зарплату 50-70 тысяч рублей.