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Рубрика: Экономика

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии августа

Текст: Елена Манукиян

Самой высокооплачиваемой в начале августа стала профессия программиста. Об этом сообщает сервис по поиску работы Superjob, пишет ТАСС.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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Так, по данным аналитиков, зарплата программистов в этом месяце достигала 400 тысяч рублей.

Высокую зарплату также предлагают руководителям среднего звена. Причем в HR-сфере она достигает 120 тысяч рублей, на производстве - 360 тысяч рублей, в маркетинге 180 тысяч рублей, продажах - 100 тысяч рублей.

Отмечается, что в августе стало больше высокооплачиваемых вакансий в сфере здравоохранения. В Краснодаре некоторым врачам работодатели готовы платить от 200 тысяч рублей, столько же - в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде - от 100 тысяч рублей, Омске - от 60 тысяч рублей. В Челябинске и Волгограде в топ высокооплачиваемых вошли вакансии рабочих, которым предлагают зарплату 50-70 тысяч рублей.

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