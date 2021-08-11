Генпрокуратура проконтролирует ситуацию с разливом нефти в порту Новороссийска

По поручению Генеральной прокуратуры организована проверка в связи с разливом нефти в порту Новороссийска. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, установлено, что при погрузке судна Minerva Symphony через выносное причальное устройство с терминала произошел выброс нефтепродуктов в море в 6 км от берега.

В настоящее время Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов территориального подразделения Росприроднадзора с воздуха обследует береговую линию вблизи места разлива нефтепродуктов. Для объективной оценки масштабов аварии обследование проводится по всей береговой лини от Анапы до Новороссийска. Как отметили в Генпрокуратуре, при установлении ущерба морской среде, водным биологическим ресурсам, почве, особо охраняемой природной территории государственного природного заповедника "Утриш" будут приняты меры к его минимизации и взысканию с виновного лица.

В свою очередь новороссийская транспортная прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасности эксплуатации водного транспорта.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 252 УК РФ "Загрязнение морской среды", которое изъято прокурором из органа дознания и передано для дальнейшего расследования в Краснодарский следственный отдел на транспорте СК РФ.