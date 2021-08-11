В Новороссийске возбудили дело о нефтяном загрязнении Черного моря

В Новороссийске из-за загрязнения нефтью акватории Черного моря группа дознания местного линейного отдела МВД на транспорте возбудила уголовное дело по статье 252 УК РФ ("Загрязнение морской среды").

- Мы изъяли дело и передали его в Краснодарский следственный отдел на транспорте для дальнейшего разбирательства, - сообщил "РГ" новороссийский транспортный прокурор Алексей Легезин.

Напомним, 7 августа в порту Новороссийска произошел залповый выброс нефти при погрузке танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции), который удалось локализовать. ЧП было зафиксировано в шести километрах от берега, в районе новороссийского курортного поселка Южная Озереевка.

Площадь загрязнения оказалась в 400 раз больше первоначально заявленной. Зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти.

След от разлива нефти может исчезнуть до конца суток. По информации Института океанологии РАН, инцидент не угрожает отдыхающим и экосистеме.