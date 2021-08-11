Разлив нефти в Новороссийске не угрожает отдыху туристов на пляжах

В Новороссийске след от разлива нефти не угрожает отдыхающим и экосистеме. Об этом "РГ" сообщили в Институте океанологии РАН.

"В ближайшее время нефтяное пятно рассосется, - рассказали в ведомстве. - Оно уходит в море, погода способствует".

Как уточнил мэр Новороссийска Игорь Дяченко на своей странице в Instagram, по информации территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, специалисты во всех морских зонах рекреаций взяли пробы морской воды на определение показателя загрязнения нефтепродуктами.

"По результатам лабораторных исследований будет принято решение о разработке необходимого комплекса дальнейших мер, - говорится в сообщении. - В настоящее время все силы брошены на мониторинг прибрежной территории пляжей. На данный час все участки береговой линии чистые, без видимых загрязнений".

Напомним, 7 августа в порту Новороссийска произошел залповый выброс нефти при погрузке танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции), который удалось локализовать. ЧП было зафиксировано в шести километрах от берега, в районе новороссийского курортного поселка Южная Озереевка.

Как ранее сообщала "РГ", площадь загрязнения оказалась значительно больше первоначально заявленной, а именно в 400 раз: вместо 200 квадратных метров - 80 квадратных километров. Вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко поручила Росприроднадзору оценить реальный масштаб разлива нефти под Новороссийском.