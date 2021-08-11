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Рубрика: Происшествия

Нефтяное пятно в Новороссийске может исчезнуть к концу дня

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: пресс служба Института космических исследований Российской академии наук Фото: пресс служба Института космических исследований Российской академии наук
Фото: пресс служба Института космических исследований Российской академии наук

В Новороссийске пятно от разлива нефти может исчезнуть к концу дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного научного сотрудника Института океанологии РАН Андрея Костяного.

В Туапсе произошел разлив нефти в море

По его словам, легкие фракции нефти быстро испаряются на солнце. А поскольку стоит жаркая погода и большая летучесть, то примерно половина объема нефти испаряется за первые полсуток.

"Это зависит от того, что именно выливалось - дизельное топливо или мазут, что будет видно на спутниковом снимке, который ожидается сегодня, - сказал он. - Посмотрим, не осталось ли чего-либо в море. Вряд ли мы что-нибудь на снимке увидим. Но в принципе за четверо суток все это должно исчезнуть".

Как ранее сообщала "РГ", площадь разлива нефти в Черном море оказалась в 400 тысяч раз больше первоначально заявленной: вместо 200 квадратных метров в море зафиксировали пятно в 80 квадратных километров.

Напомним, 7 августа в порту Новороссийска произошел залповый выброс нефти при погрузке танкера Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции), который удалось локализовать. ЧП было зафиксировано в шести километрах от берега, в районе новороссийского курортного поселка Южная Озереевка.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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