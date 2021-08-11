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Рубрика: Происшествия

Прокуратура Анапы начала проверку по факту заболевания детей в поезде

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Анапская межрайонная прокуратура проводит проверку информации о заболевших детях из Смоленской области, находившихся на отдыхе и возвращавшихся поездом "Анапа - Смоленск". Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: iStock
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Выяснилось, что организованная группа детей из Смоленска находилась на отдыхе в детском оздоровительном лагере "Счастливое детство" с 17 июля по 7 августа, после чего на поезде они возвращались домой. В пути в ночь с 7 на 8 августа трое детей обратились к медицинским работникам поезда с жалобами на недомогание и жар. При осмотре у них была зафиксирована повышенная температура.

По информации администрации детского лагеря, учреждения здравоохранения и территориального органа управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, на день отъезда группы детей, они были здоровы, а среди организованных групп детей из других регионов, находившихся на отдыхе в этот период в детском оздоровительном лагере, заболевших нет.

После проведения прокурорской проверки специалисты дадут оценку деятельности лагеря по соблюдению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, медицинскому обслуживанию, профилактической работе с детьми и персоналом по предупреждению инфекционных и неинфекционных заболеваний, организации качественного питания.

Как ранее сообщала "РГ", в Анапе отдыхали 92 ребенка. По результатам исследований детей и сопровождавших их взрослых обнаружены коронавирусная и энтеровирусная инфекции.

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