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Рубрика: Общество

Как составляли цифровую карту цветения лотоса в Астраханской области

Текст: Алена Ларина
Российская газета - Неделя - Юг России № 181(8532)
В Астраханской области места цветения лотоса, неофициального символа региона, впервые нанесли на карту, которой может воспользоваться любой желающий.
Фото: Сергей Кукуев/РГ Фото: Сергей Кукуев/РГ
Фото: Сергей Кукуев/РГ

Как рассказали в областном министерстве культуры и туризма, информацию собирали с помощью туроператоров, организующих экскурсии на лотосные поля, и местных жителей, путешествующих самостоятельно. Составить интерактивную карту сотрудникам ведомства помогли коллеги из Центра управления регионом.

Фото: Элла Аверина/ВГУВТ
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Сезон цветения каспийского лотоса только начался и продлится до середины сентября. Кстати, Астраханская область является самой северной точкой распространения этого цветка на Земле, считавшегося в древности священным. А на Каспийском взморье - самые большие поля дикорастущего лотоса на планете.

Всего на карте отмечено 15 мест, два из них находятся в областном центре.

- В Астрахани лотосы цветут в парке и в районе городской набережной, - уточнила руководитель пресс-службы регионального министерства культуры и туризма Надежда Чудинова.

Почти все туристические компании, работающие в Астраханской области, а официально их зарегистрировано более 130, предлагают экскурсии к местам цветения лотоса. Как правило, неподалеку от них есть стоянки для автотранспорта. Потом туристы пересаживаются на лодки. Во время путешествия по акваториям их сопровождают опытные егеря. Кроме того, в программу входит купание и рыбацкий обед на так называемой зеленой стоянке.

Прикоснуться к природе можно, и посетив биосферный заповедник. В этом туре происходит знакомство с флорой и фауной дельтовой части Волги, отличающейся природным многообразием. В здешних местах обитают редкие звери и птицы, а также уникальные виды растений: "водяной орех" чилим, белые и желтые кувшинки, водяные лилии. Но главная достопримечательность региона в этот период года, конечно же, лотосы самых разных цветов.

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