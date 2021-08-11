В детском лагере Севастополя опровергли издевательства над ребенком

- Организована проверка информации о некорректном поведении персонала и применении физической силы к одному из детей, - сообщила старший помощник прокурора Севастополя по взаимодействию со средствами массовой информации Марина Кузьменко.

Вице-губернатор Севастополя Игорь Михеев рассказал, что на минувших выходных вместе с детским омбудсменом Мариной Песчанской посетил лагерь, встретился с мамой и ребенком, опросил вожатых.

- Пока рано говорить о том, что случилось. Правда всегда где-то посередине, - сказал Михеев.

Он добавил, что в лагерь приехали специалисты, чтобы просмотреть записи камер видеонаблюдения. Состоится также разговор с родителями других детей. В "Ласпи" тем временем началась новая смена, а вожатые, замешанные в инциденте, больше там не работают.

Об издевательствах над ребенком, отдыхавшим в "Ласпи" во время третьей смены, написала его мама Анастасия на своей страничке в Instagram. По ее словам, у сына сломался мобильник, и поговорить с ним она могла только по телефону вожатых в их присутствии. Пока мальчик был в лагере, он ни на что не жаловался. Но после окончания смены ребята из его отряда рассказали, что один из вожатых применял к ребенку физическую силу, хватал за шкирку и закрывал в ванной комнате в темноте, обзывал "дебилом" и разрешал детям бить мальчика.

После этого в соцсетях разгорелся скандал. Родители других детей из того же отряда стали писать, что от действий вожатого пострадал не один ребенок, и они готовят коллективную жалобу в прокуратуру.

В ответ руководство лагеря "Ласпи" опубликовало на страницах Вконтакте и Instagram объяснительную вожатого, которую он написал при проведении служебного расследования. По его словам, все написанное в социальных сетях - "поклеп и вранье".

"Ребенок вел себя плохо, вожатых не слушался, к дисциплине не приучен", - сказано в объяснительной. Когда мальчик выходил из себя, его брали за руку, чтобы он успокоился. "Я проводил с ним беседы о поведении в вожатской комнате, при этом никакого физического воздействия к ребенку не применял, в вожатском туалете его никто никогда не закрывал", - заверил "обвиняемый".

Работник лагеря отрицает, что оскорблял мальчика, но признает, что называл его при всем отряде "особенным". Мальчик действительно дрался с детьми, нередко сам выступая зачинщиком, о чем вожатые сообщали его маме и другим родителям. А чтобы повлиять на поведение ребенка, его пришлось отселить в отдельную комнату.

- Мальчик был сложный, неконтролируемый, использовал ненормативную лексику, требовал особого внимания, которое ему уделялось. С ним проводили беседы о том, как правильно вести себя в коллективе. К концу смены он вел себя лучше, подружился с ребятами, у него все было хорошо, - добавил вожатый. Он также попросил изучить записи камер в лагере, чтобы доказать свою правоту.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил "разобраться и сделать выводы". Также он настоял, чтобы обо всех происшествиях с участием персонала и вожатых сразу сообщали родителям.