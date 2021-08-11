В Югре объявили поиск инвестора для переработки свалки шин

Проблема утилизации автопокрышек - в горячей экологической повестке. Сегодня их уже нельзя использовать для благоустройства дворов, вопрос в том, как распорядиться отжившей свое резиной. Недавно мир облетели зловещие кадры пожара на самом крупном на планете "кладбище" шин в Кувейте, где их складировано около 52 миллионов. Под Нижневартовском лежит в 50 раз меньше, однако тамошняя свалка, самая большая в УрФО, выглядит так же угрожающе, и ее дальнейшее существование вовсе не устраивает ни местные власти, ни жителей.

"РГ" уже обращалась к этой теме ("Найти протечки" - "Экономика Уральского округа" от 19.08.20). Покрышки просто лежат грудами на земле. Копятся с прошлого века. Участок 25 лет назад оформили в пользование мелкие предприниматели, мечтавшие заработать на утилизации. На тот момент самым простейшим вариантом казалось захоронение. Но территория относится к лесному фонду, и делать это здесь запрещено. Не говоря уже том, что способ сам по себе варварский. Три года назад с незадачливого арендатора судебным решением взыскали 243 миллиона рублей за ущерб окружающей среде, и тот корит себя, что однажды связался с этим делом.

Наладить же переработку никому до сих пор не удалось, хотя желающие периодически заявлялись. Нынешним летом правительство Югры объявило, что ищет оптимальную схему по форсированной ликвидации свалки, начало переговоры с бизнесом. Интересантов около десятка, но о соглашении говорить еще рано.

Образцовая по технологичности и культуре производства переработка в автономном округе все-таки имеется - на специализированном заводе под Сургутом. Здесь принимают отъездившие свое покрышки с грузового транспорта нефтегазодобывающей компании, на современном оборудовании разделяют текстильный и металлический корды, резину измельчают в крошку. Последняя используется, к примеру, при создании детских игровых и спортивных площадок, изготовлении покрытий для животноводческих клеток, в дорожном строительстве. Спрос, заверяют менеджеры предприятия, более-менее устойчивый. Но брать на себя дополнительные объемы завод не собирается: мощности ограниченны, да и затратно доставлять "сырье" со свалки в двухстах километрах. С рынком сбыта тоже могут возникнуть вопросы.

Вероятно, лучшее решение - организовать в Нижневартовске собственное профильное производство. Правда, смонтировать аналогичный сургутскому завод с зарубежным оборудованием под силу только крепкому инвестору. Впрочем, и сравнительно доступное по цене отечественное есть. Куда более дешевый вариант, который тоже рассматривается, - пиролизная переработка.

Тем временем

В Надыме заработало первое в ЯНАО муниципальное предприятие по переработке автошин. Оборудование для него приобрели в рамках региональной программы "Уютный Ямал". Из покрышек извлекают металлокорд, текстиль, отправляют партнерам по переработке вторсырья. А резиновую основу измельчают в крошку трех размеров, из которой можно изготавливать уличную плитку и бордюры. После выпуска пробной партии предприятие приступило к оформлению документов на право приема покрышек от юрлиц.