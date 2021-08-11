РФПИ предложил Pfizer использовать "Спутник" в качестве третьего укола

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer использовать вакцину "Спутник Лайт" в качестве бустерного, третьего укола для усиления эффекта от вакцинации, говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

По мнению РФПИ, в связи с ростом числа новых штаммов вакцины с мРНК нуждаются в гетерогенном бустере для усиления и продления иммунного ответа.

Ранее в РФПИ заявляли, что сочетание препарата "Спутник Лайт" с другими препаратами от COVID-19 демонстрирует высокие показатели безопасности.

"Данные, полученные министерством здравоохранения провинции Буэнос-Айрес, демонстрируют, что комбинированное применение препарата "Спутник Лайт" с другими вакцинами и вакцинация двумя инъекциями только "Спутника Лайт" являются безопасными - отсутствуют серьезные побочные явления, связанные с вакцинацией", - отмечали в Фонде.

Вакцина "Спутник Лайт" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий, подтвержденные в ходе более чем 250 клинических исследований, проведенных в мире на протяжении двух десятилетий.