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10.08.2021 22:38
Рубрика: Дороги

В России активно занялись благоустройством автодорог

Текст: Анна Скрипка
Российская газета - Неделя № 181 (8532)
Дорожные знаки, светофоры, переходы, освещение, ремонт трасс - в России активно приводят в нормативное, а значит, в качественное и безопасное состояние муниципальные и региональные дороги.

Работы идут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". У каждого региона свой план. В Белгородской и Курской областях их уже выполнили. На финише - Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Крым и Ингушетия.

В Челябинской области отремонтируют 800 километров дорог

В Белгороде отремонтировали более 12 километров дорог. Возможно, кому-то такая цифра покажется не слишком весомой. На что специалисты поясняют: выбрали участки самые проблемные и загруженные.

Впрочем, работы хватало и в области. В поселке Томаровка отремонтировали рекордный для него объем дорожного полотна. А в районном центре Борисовка, где местные жители, кажется, не расстаются с велосипедами, появились велополосы. Они отделены буферной зоной от основной дороги. Красиво и безопасно.

Благодаря национальному проекту в Белгородской области обновили 265 километров дорог. После успешного завершения работ регион получил дополнительное финансирование на дороги из федерального бюджета - 900 миллионов рублей.

В районном центре Борисовка для жителей оборудовали велополосы

Курские дорожники тоже стали обладателями дополнительной суммы на обновление региональных трасс - 460 миллионов. Эти деньги пойдут на самые востребованные дороги.

В Курске теперь есть возможность приступить к ремонту улицы Радищева - дублера главной транспортной артерии города. Свыше 2,6 километра четырех полос не видели ремонта более десяти лет. Глубокие колеи, масса "заплаток" и масса других недостатков очень раздражают водителей. Теперь дорога станет ровной и красивой.

Единственной проблемой у нового ремонта этих дорог может стать популярность трассы. Перекрыть ее полностью не выйдет. Но строители готовы трудиться ночью. А за возможный шум они уже попросили прощения у курян. И обещали, что результат будет того стоить.