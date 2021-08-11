Роспотребнадзор: Пока не требуется менять состав вакцин из-за новых штаммов

Российские вакцины от коронавируса по-прежнему эффективны против всех штаммов, которые циркулируют на территории России, менять их состав не требуется. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет "Интерфакс".

"Опасения о снижении эффективности вакцин при возникновении новых мутаций есть, но оснований для того, чтобы менять состав препаратов, сегодня нет", - сказала она. По ее словам, важно не допустить дальнейшего мутирования вируса. Для этого нужно, чтобы люди меньше им заражались.

"Чем меньше вирус встретит на своем пути восприимчивых к нему людей, тем меньше будет вероятность возникновения новых опасных мутаций", - добавила она.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" показывает очень хорошие результаты при профилактике нового циркулирующего в России штамма коронавируса "Дельта", эффективность против него составляет 83%.