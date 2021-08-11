Россия за пять месяцев поставила за рубеж более 35 тысяч машин

Экспорт продукции российского автопрома продолжает расти, несмотря на все проблемы, вызванные пандемией. И это касается не только легковых автомобилей, но и грузовых, и комплектующих. "РГ" разбиралась, какие у рынка дальнейшие перспективы.

"За пять месяцев Россия поставила за рубеж более 35 тысяч машин на 575 миллионов долларов, что на 60 процентов больше, чем в тот же период 2020 года", - сообщила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Это заявление она сделала на калужском заводе "ПСМА Рус", когда запускали новые проекты концерна Stellantis. Бренд с таким названием в этом году стал одним из крупнейших игроков мирового авторынка. А Калуга - экспортным хабом.

Отсюда микроавтобусы, фургоны и компактвэны под марками Fiat, Peugeot, Citroen и Opel, а также двигатели пойдут в Европу, Африку и Латинскую Америку. Первые поставки начнутся уже во второй половине 2021 года.

Калужская область уже давно - один из лидеров России по экспорту продукции автопрома. И это не единственный пример. В Ярославской, Воронежской и Кировской областях могут похвастать успехами в экспорте автошин Cordiant и Pirelli. Ярославцы, например, организовали поставки уже в 19 стран. По планам, к 2024 году объем поставок калужского автокластера достигнет 250 миллионов долларов.

Это предусмотрено нацпроектом "Международная кооперация и экспорт".

Для ориентированным на работу за рубежом предприятиям в рамках нацпроекта экспортеры получают субсидии, участвуют в образовательных программах, им помогают выходить на новые рынки.

"Без господдержки невозможно конкурировать, - рассказал "РГ" официальный представитель ПАО "КАМАЗ" Олег Афанасьев. - На экспортных рынках зачастую вводят конкурентные и национальные барьеры". Сегодня география продаж предприятия обширна - от стран СНГ до Вьетнама.

Барьеры, о которых говорил Олег Афанасьев, далеко не бнальная фигура речи. Так, автомобили Группы "ГАЗ" поступают в 40 стран мира. Электрические грузовики и фургоны работают в дорожных и коммунальных службах Германии. Микроавтобусы перевозят жителей и туристов во Вьетнаме и на Филиппинах. Автомобили "скорой помощи" помогают бороться с ковидом в Египте. Внедорожные машины борются с пожарами в лесах Восточной Европы. Однако Группа "ГАЗ" включена в санкционный список США. И это в компании называют системным препятствием. "Объемы нашего экспорта без санкций были в два раза больше", - сообщили "РГ" на автогиганте.

Российские машины работают в ЖКХ Германии, возят туристов во Вьетнаме, помогают бороться с ковидом в Египте и с пожарами в лесах Европы

Но в целом по стране экспорт авто продолжает расти. Благодаря восстановлению мировых рынков и нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". И это не предел.

Перспективы

Эксперты уверены, российскому экспорту в автопроме есть куда расти и дальше.

Его развитию способствуют два фактора, говорит гендиректор ГК Автоdom Андрей Ольховский: "Во-первых, производственные мощности и их близость к странам Европы при более низких ценах на материалы и рабочую силу, чем в ЕС. А во-вторых, развитие интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе, которые создают новые производственные цепочки".

Еще один фактор, уточняет руководитель ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич, это наличие свободных мощностей. Они открывают возможности наращивать производства с прицелом на экспорт. "Но чтобы резко нарастить число поставщиков, потребуется господдержка, - говорит эксперт. - Это относится и к локализации международных автопроизводителей, и к увеличению доли наших авто на мировом рынке".

И не надо забывать, предупреждает аналитик авторынка Сергей Баранов из JATO Dynamics: "Активно развиваются площадки на территории соседних стран, замещая импорт готовых автомобилей локальной сборкой".

Так что предстоит приложить немало усилий, чтобы по объему экспорта приблизиться к пиковому 2014 году. "Пока мы примерно на уровне 2018 года", - констатирует Сергей Баранов.