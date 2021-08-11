Российский Ан-124 доставил в Грецию два вертолета для борьбы с пожарами

В ночь на среду совершил посадку в афинском международном аэропорту российский самолет Ан-124.

Как сообщает ТАСС, он доставил в Грецию два вертолета Ми-8, которые задействуют в борьбе с бушующими в стране пожарами.

Ранее с этой же целью в Афины прибыли также два самолета Ил-76. Как сообщил РИА Новости представитель генерального секретариата гражданской защиты Греции, прибывшие российские самолеты приступят к тушению лесных пожаров как только рассветет.

Напомним, что самолеты и два вертолета направлены для оказания помощи Греции в борьбе с пожарами по поручению президента РФ Владимира Путина после экстренной просьбы греческого правительства.

Лесные пожары в Греции бушуют с начала августа. Это уже привело к выгоранию десятков тысяч гектаров территорий. Больше всего пострадали столичный регион Аттика, а также остров Эвбея и полуостров Пелопоннес.