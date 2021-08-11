Samsung представляет новейшие смартфоны. Главное

11 августа в 17:00 по московскому времени Samsung проведет презентацию Unpacked, на которой будут представлены два новых смартфона. Оба имеют складной форм-фактор и называются Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3.

Galaxy Z Fold 3 складывается и раскладывается наподобие книги, его "младший брат" Galaxy Z Flip 3 - как карманное зеркальце или ракушка. Обе модели получат топовый процессор Snapdragon 888 и, по слухам, защиту от проникновения воды, а также частоту обновления экрана 120 Гц.

Диагональ внутреннего дисплея Galaxy Z Fold 3 составит 7,55 дюйма. На внешней панели также расположен вспомогательный экран на 6,23 дюйма. У аппарата будет две фронтальных камеры - одна (10 Мп) над вспомогательным экраном, вторая (4 Мп) спрячется под основным. Напомним, что смартфон с подэкранной фронталкой ранее представил Xiaomi.

Тройной блок основной камеры Galaxy Z Fold 3 включит в себя стандартный, широкоугольный и зум-модули.

В свою очередь, Galaxy Z Flip 3 имеет основной раскладной экран на 6,5 дюйма, а также дополнительный на 1,9 дюйма, рядом с которым расположится основной блок камер (он может играть и роль фронталки). Еще одна фронтальная камера расположится в основном складном экране, но не под ним, а в отверстии.

По слухам, на презентации Samsung также покажет новые умные часы Galaxy Watch и наушники Galaxy Buds.