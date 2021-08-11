Сенаторы проведут встречу с послами стран ОБСЕ перед выборами

Члены временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ на встрече за месяц до сентябрьских выборов предупредят дипломатов стран ОБСЕ о недопустимости внешнего вмешательства. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.

По данным комиссии, разработан сценарий по имитации массовых нарушений на выборах, постановочных протестных акций и раздуванию вокруг этого скандалов. Один из его шагов - отказ посылать наблюдателей от структур ОБСЕ. "Наши иностранные оппоненты не питали иллюзий, что могут существенным образом повлиять на ход избирательной кампании. Поэтому сейчас выбрана политика дискредитации всероссийской системы выборов", - считает сенатор.

По данным комиссии, к середине сентября должны последовать заявления из стран НАТО и ЕС с критикой парламентских выборов в России, а в Европарламенте даже подготовили проект резолюции в этом духе и планируют опубликовать ее 13-15 сентября, то есть за несколько дней до голосования. "Цель таких заявлений - обличение России, ее политической системы, призыв считать наши выборы нелегитимными. Отсюда должно последовать непризнание нового состава Госдумы", - пояснил Климов.

Рабочая группа комиссии по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период выборов в Госдуму отмечает все возрастающую интенсивность попыток из-за рубежа повлиять на ход всей избирательной кампании в России, подтвердил ее руководитель, зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Мы фиксируем многочисленные случаи поддержки отдельных кандидатов, распространение недобросовестной политической рекламы в соцсетях и тиражирование недостоверной информации о выборах различными структурами с территории сопредельных государств. Вызывают вопросы источники финансирования этих дорогостоящих акций, осуществляемых в том числе и находящимися за рубежом гражданами России", - сказал парламентарий.

Андрей Климов: Цель западных оппонентов - признание выборов в Госдуму нелегитимными

Джабаров сослался на информацию открытых источников, которую подтверждают и данные из закрытых материалов. "Налицо финансирование зарубежными правительственными структурами действий, нарушающих российское законодательство", - отметил Джабаров, добавив, что рабочая группа прорабатывает механизм вскрытия таких каналов финансирования.

На август на площадке МИД запланирована встреча членов временной комиссии с послами стран ОБСЕ. На ней представителей дипмиссий предупредят о недопустимости вмешательства в российские выборы.

"План в силе, надеюсь, что за месяц до начала голосования такая встреча состоится, - подчеркнул Климов. - Мы расскажем о своих подходах к вопросам обеспечения электорального суверенитета России, дадим дополнительную информацию по поводу наших законодательных новаций, и мы, естественно, еще раз предупредим иностранных дипломатов о том, что никакое внешнее вмешательство в выборы недопустимо".

Сенатор напомнил, что Россия активно работает в различных структурах ОБСЕ.