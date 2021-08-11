Стало известно, когда стильный электромобиль Geely начнут производить в ЕАЭС

Расположенный в белорусском Жодино автозавод "БелДжи" - совместное предприятие БелАЗа и Geely - приступит к производству электромобиля Geely Geometry A в четвертом квартале 2021 года. Об этом в интервью минскому телеканалу СТВ сообщил генеральный директор "БелДжи" Геннадий Свидерский.

Старт производства в конце 2021 года означает, что уже в 2022-м модель может появиться на российском рынке, ведь большая часть продукции "БелДжи" (кроссоверы Atlas и Coolray) отгружается именно на наш рынок, поскольку белорусские товары поставляются в РФ беспошлинно в рамках Евразийского экономического союза.

"Планируем поставки (на рынок) в четвертом квартале именно этой модели. Это электромобиль. Дальность на одной зарядке - 550 километров", - заявил Свидерский.

Топ-менеджер добавил, что в настоящее время завершены внутризаводские испытания Geometry A, три автомобиля уже отправлены на сертификационные испытания по правилам ЕАЭС. "БелДжи" займется не только производством Geometry A, но также его гарантийной и сервисной поддержкой.

Geely Geometry A появился в 2019 году, пока он продается только на родном для себя китайском рынке. Эту модель называют китайским ответом на американскую Tesla Model 3. Geometry A опирается на совершенно новую платформу, которую изначально создали под использование электрической силовой установки. Длина, ширина и высота нового Geely составляют 4736, 1804 и 1503 мм соответственно. Колесная база - 2700 мм.

Фото: www.autohome.com.cn

Седан оснащен электродвигателем мощностью 120 кВт (163 л.с.) и крутящим моментом 250 Нм. Двигатель питает литий-ионная батарея емкостью 51,9 кВт*ч (стандартный вариант) или 61,9 кВт*ч (опция). Запас хода на одной зарядке в первом случае составляет 410 км, во втором - 500 км. Для подзарядки стандартной батареи с 30 до 80% потребуется всего полчаса, а опциональной - около часа. Максимальная скорость машины ограничена на уровне 150 км/ч, разгон с места до 50 км/ч занимает 3,8 секунды, до 100 км/ч - 8,8 секунды.

Цена Geometry A в Китае без учета госсубсидий на покупку электромобиля варьируется от 210 000 до 250 000 юаней (2,15-2,45 млн рублей по нынешнему курсу). Возможную цену для ЕАЭС пока сложно спрогнозировать.