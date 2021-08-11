Toyota предлагает купить новый автомобиль за кукурузу или зерно

В 2019 году компания Toyota запустила программу "Barter", позволяющую фермерам покупать автомобиль за натуральные продукты. Проект из пилотного может стать масштабным.

В настоящее время "Toyota Barter" уже действует на территории девяти бразильских штатов, и 16% продаж марки приходится на клиентов из аграрного бизнеса, что подвигло Toyota рассмотреть вариант о ещё большей интеграции программы в систему продаж в стране.

"Я рад, что мы смогли предложить уникальные условия покупки автомобилей для тех, кто всегда считал Hilux автомобилем мечты и машиной для бизнеса", - цитирует Carscoops Фабрицио Мазаиа, исполнительного вице-президента по коммерческим операциям компании NovaAgri, входящей в состав Toyota Group и занимающейся хранением зерна и логистикой.

Аграрии могут купить Toyota Hilux, Fortuner или Corolla Cross. Мешок зерна, бобовых или сои у фермеров выкупают за их рыночную стоимость.