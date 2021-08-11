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11.08.2021 12:43
Рубрика: В мире

Участникам массовых протестов в Вильнюсе грозит лишение свободы

Текст: Юрий Сизов

Связь между массовыми протестами в минувший вторник у здания парламента против законодательных инициатив правящегося большинства в Вильнюсе и беспорядками в лагере для мигрантов на полигоне Рудининкай заподозрила глава МВД Литвы Агне Билотайте, сообщает BNS. Правда, конкретных фактов, уточняют новостные порталы, министр не привела и не смогла назвать организаторов этих, по ее мнению, скоординированных акций.

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Однако полиция этой прибалтийской республики уже начала досудебное расследование по факту организации беспорядков 10 августа, виновным которых грозит до 6 лет лишения свободы, заявила министр. Эти события Билотайте охарактеризовала как антигосударственные действия, и государство, по ее словам, должно мобилизовать все силы для обеспечения бесперебойной работы парламента.

В свою очередь спикер российского МИД Мария Захарова, комментируя позицию главы литовского МВД Агне Билотайте, была удивлена тем, что официальный Вильнюс, по сути, пытается лишить своих граждан самой возможности на выражение гражданской позиции.

Учитывая, что руководство прибалтийской республики "постоянно учило сопредельные страны демократии, хотелось бы продолжить урок: какие формы выражения гражданской позиции, по мнению МВД Литвы, являются правильными?". Таким вопросом задается российский дипломат.

Как уже сообщалось, и в лагере для мигрантов на полигоне в Рудининкае в очередной раз произошли беспорядки из-за жилищных условий. В усмирении иностранцев были задействованы сотрудники полиции и общественной безопасности Литвы. Между тем в ряде зарубежных СМИ сообщается о тяжелых условиях жизни мигрантов в литовских лагерях. В частности, по данным испанского издания Las Republicas, такие лагеря строятся посреди лесных массивов, где люди сталкиваются с нехваткой еды, клещами и COVID-19, тяжелыми погодными условиями и унизительным обращением.

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