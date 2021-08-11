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Рубрика: Digital

В кабмине рассказали о тестировании отечественного ПО в МГТУ имени Баумана

Текст: Василий Кошкин

В МГТУ имени Н.Э.Баумана продолжается тестирование отечественного программного обеспечения, к новому учебному году на него перейдут около пяти тысяч сотрудников университета. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Фото: Pau BARRENA / AFP
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"Российский софт установят в учебных аудиториях и административных подразделениях вуза в рамках стратегии по импортозамещению. Напомню, в этом году Россия столкнулась с попытками ограничить использование зарубежного ПО, что поставило под угрозу инфраструктуру ведущего технического вуза страны. После отработки всех деталей проекта мы планируем масштабировать опыт Бауманки на другие вузы. Это обеспечит непрерывность учебного процесса и создаст условия для изучения профильных дисциплин без привязки к внешним политическим решениям", - отметил вице-премьер.

Пилотный проект по импортозамещению программных продуктов стартовал весной 2021 года, когда Минцифры, НИИ "Восход" и МГТУ им. Н.Э.Баумана сформировали проектный офис для реализации перевода учебного заведения на отечественное ПО.

"Мы получаем бесценный опыт проведения комплексной замены разнородного программного обеспечения - от офисного до инженерного ПО - и миграции отлаженных интеграций с внешними системами в крайне сжатые сроки. Наша задача - сделать так, чтобы к сентябрю инфраструктура соответствовала запросам студентов и преподавательского состава", - сообщил замглавы Минцифры Андрей Черненко.

Проект включает установку базовых офисных приложений и популярного инженерного и учебного софта. Такое ПО уже установили на тысячу рабочих мест.

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