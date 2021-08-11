В карте спасения в ДТП опишут все автомобили и способы помощи водителям

В МЧС сообщили, что учеными ведомства подготовлены 15 ГОСТов по направлениям "Безопасность в чрезвычайных ситуациях" и "Гражданская оборона". Девять из них будут обновленными, а шесть - полностью новыми. Эти стандарты в случае их утверждения будут обязательными и окажут помощь экстренным службам при реагировании на различные чрезвычайные ситуации.

Разработчики из ВНИИ ГОЧС - ведущего научного института системы МЧС - представили впервые разработанный стандарт по картам спасения любого автомобиля во время ДТП. Стандарт так и называется - "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Карта спасения транспортного средства. Термины и определения. Общие требования".

Этот ГОСТ ранее полностью отсутствовал. В случае же его утверждения должна быть создана карта для любых транспортных средств, эксплуатируемых на территории России.

"Она будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии. Пока же на месте аварии у сотрудников экстренных служб отсутствует возможность получения максимальной информации о попавшем в беду транспортном средстве для того, чтобы оперативно, эффективно и безопасно для жизни спасающих и спасаемых оказать помощь", - сообщили в пресс-службе ВНИИ ГОЧС.

Среди ГОСТов, которые разрабатываются впервые, также проект национального стандарта по участию добровольцев в реагировании на чрезвычайные ситуации. Речь не о тех добровольных пожарных дружинах, которые нештатно работают с МЧС, а о так называемых неорганизованных добровольцах.

Когда приходит беда, то всегда находятся неравнодушные граждане, а в любом опасном мероприятии они рискуют своим здоровьем и жизнями. Необходима их регистрация, разработка способа поддержания связи с ними, алгоритмов коммуникации, создание систем контроля, анализа участия.

Как сообщили в пресс-службе ВНИИ ГОЧС, внедрение стандарта позволит повысить эффективность и безопасность добровольцев за счет адекватного распределения задач, организации их взаимодействия с профессиональными спасателями и обеспечения безопасности труда.

Еще два проекта впервые разработанных национальных стандартов касаются систем оповещения о ЧС в регионах и локальных систем оповещения в районах строительства и нахождения потенциально опасных объектов.

"Стандарт о локальных системах оповещения, размещаемых на опасных производственных объектах, будет интересен не только предприятиям, но и гражданам, проживающим вблизи таких производств. Он определяет параметры технических средств, которые будут задействованы в случае ЧС для оповещения населения", - сказано в сообщении на сайте института.

В ГОСТе сформулированы общие требования к системам оповещения, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности объектов. Пока речь о первых редакциях этих 15 ГОСТов. В процессе дискуссии они могут измениться. Сейчас все они проходят публичное обсуждение на портале Росстандарта (www.rst.gov.ru). Оно продлится до 18 августа этого года.