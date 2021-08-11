В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма "йота"

Напомним, в среду утром в некоторых СМИ появилась неверная трактовка препринтной публикации результатов исследований, проведенных специалистами департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка. Ученые сообщали, что летальность при заболевании, вызванном вариантом "йота", может вырасти в старшей возрастной группе на 82% (то есть в 1,8 раза). При этом некоторые сообщили, что летальность из-за нового штамма увеличилась до 82%.

Вот разъяснения. которые предоставил Роспотребнадзор.

1. Были ли в России выявлены случаи заражения штаммом "йота"?

В Российской Федерации случаи заражения вариантом "йота" не отмечены.

2. Есть ли риски его проникновения в Россию и распространения в мире?

Наблюдения за циркулирующими вариантами нового коронавируса указывают на то, что вариант "дельта" вытесняет другие варианты из циркуляции. На фоне доминирования варианта "дельта" предпосылки к широкому распространению варианта "йота" отсутствуют. Наблюдение за вариантом "йота" ведется с ноября 2020 года, он выявлен в 43 странах, но до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста.

3. Насколько он опасен?

Вариант "йота" выявляется преимущественно в США. Согласно данным GISAID, на США приходится 27243 последовательности из 28 218 зарегистрированных в базе, но даже там в настоящее время доля варианта "йота" в циркуляции составляет менее 1%. Собранные научные данные о варианте йота являются ограниченными. Подобно другим "вариантам, представляющим интерес", "йота" характеризуется наличием мутаций, которые оказывают влияние на некоторые характеристики вируса и по этой причине требуют наблюдения. Среди прочего, у варианта "йота" отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам. Имеющихся данных недостаточно для вывода о более высоких рисках варианта "йота" в сравнении с другими.

В опубликованном 7 августа препринте сообщается о более высокой летальности варианта "йота" относительно оценочного показателя для предшествующих вариантов. В частности, для возрастной группы 65-74 года говорится об увеличении на 82%, то есть в 1,8 раза, а не до 82%, как ошибочно было преподнесено.

Следует сделать акцент на том, что вывод о 82-процентном увеличении был сделан с помощью моделирования и может расходиться с реальными значениями. В самом препринте дается обзор ранее вышедших публикаций, посвященных варианту "йота", в которых не говорится об увеличении риска госпитализации и смерти.