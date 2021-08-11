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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом

Текст: Елена Манукиян

Ситуация с коронавирусом стабилизировалась, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Однако она подчеркнула, что так можно охарактеризовать ситуацию в целом по стране. "То есть, в целом можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших, хотя в одних регионах эпидемиологическая обстановка лучше, в других хуже", - пояснила Пшеничная. .

По ее словам, ситуацию по-прежнему нужно постоянно контролировать, она может измениться в любой момент.

Между тем, ученые из США предупредили об опасности нового штамма коронавируса "Йота", который может увеличить уровень смертности на 46% для граждан в возрасте 45-64 лет и на 82% - для людей старше 65 лет.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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