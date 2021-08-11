В США сообщили о новом штамме коронавируса с летальностью до 82%

Специалисты департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана провели исследование нового штамма коронавируса, получившего название "Йота". Согласно опубликованному на портале medrxiv.org препринту исследования, летальность выявленного в США вируса может достигать 82%.

Оценив данные, полученные в Нью-Йорке с ноября прошлого года по апрель текущего, ученые также выяснили, что "Йота" способен передаваться на 15-25% быстрее других известных мутаций коронавируса.

Кроме того, этот вариант может увеличить уровень смертности (infection fatality ratio) на 46% для лиц в возрасте 45-64 лет, 82% - для людей 65-74 года и на 62% - для граждан старше 75 лет, сообщает издание news-medical.