Его песни приходят к нам в праздники. И мы уже не мыслим себя без них: под Новый год - без романса "Мне нравится, что вы больны не мной" из "Иронии судьбы, или С легким паром!". Или без "Песни о далекой Родине" из "Семнадцати мгновений весны" в канун Дня Победы...

Микаэл Таривердиев был стильным, мужественным и спокойным и как бы в стороне от суеты музыкального бизнеса. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Их автор - композитор Микаэл Таривердиев. Элегантный, благородный, стильный, мужественный и спокойный, вне привычных для музыкального бизнеса суеты и тусовок. С экранов телевизоров он виделся человеком мудрым, невозмутимым и как будто из другого мира: модным, ироничным, уверенным и как будто готовым киногероем для боевиков в стиле Джеймса Бонда.

Впрочем, так оно, наверное, и было - Таривердиев, которому 15 августа исполнилось бы 90 лет, дружил со спортом, отлично плавал, одним из первых в стране освоил виндсерфинг, любил путешествовать. А свою музыку писал иногда даже без рояля, в уме, записывая потом партитуру мелодии по памяти. Порой и в домашней библиотеке - у него всегда было много хороших книг. И он дружил с Андреем Вознесенским, Беллой Ахмадулиной, Евгением Евтушенко...

О том, каким Микаэл Таривердиев был вне сцены и музыки, обозревателю "РГ" рассказала его супруга - Вера Таривердиева.

Для вас, женщины, которой повезло встретить большую любовь и стать музой замечательного композитора, его день рождения - радостный праздник, когда вы можете вновь вспоминать счастье жизни с Микаэлом Леоновичем, или скорее беспокойный и хлопотный, поскольку скоро в Москве продолжится Международный конкурс органистов в честь его памяти?!

Вера Таривердиева: Ну как можно не думать о хорошем, о том, что замечательная дата, - когда родился такой прекрасный человек, и не вспоминать то хорошее, что было между нами?! Ну и при чем тут хлопоты?! Да, они есть. Но что, я теперь не должна отмечать день рождения своего любимого человека?! Как мы обычно праздновали? Ездили на море - ведь Микаэл Леонович всю жизнь увлекался водными видами спорта, в юности входил в сборную Грузии по плаванию на дальние дистанции (в те годы все республики еще жили в мире и согласии, в едином государстве СССР. - Прим. А. А.). Он блестяще владел водными лыжами, был кандидатом в мастера спорта по виндсерфингу. Поэтому проведение времени на море для него всегда было душевной необходимостью. Увлеклась ли в итоге водными лыжами и виндсерфингом и я?! Нет, я не ходила на виндсерфинг.

Вера Таривердиева тоже не лишена способностей к музыке. Фото: instagram.com / tariverdievavera

А есть ли увлечения, к которым вы пристрастились благодаря мужу-композитору и спортсмену? Не зря же говорят: "муж и жена - одна сатана"?!

Вера Таривердиева: У нас была общая жизнь, и это гораздо важнее. Общая жизнь - это и есть лучшее общее увлечение.

Кому из вас пришла идея проводить ежегодный Международный конкурс органистов, появившийся после смерти Микаэла Таривердиева и носящий его имя?!

Вера Таривердиева: Мне. Я хотела сделать что-то такое, чтобы представить другую сторону жизни Микаэла Таривердиева. И поэтому я выбрала орган. Любил ли сам композитор с кем-то соревноваться, тоже участвовать в конкурсах? Нет, не любил. У него был другой характер - победителя.

Композитор - зависимая профессия. В том числе и от хороших стихов, вдохновений, любви, дружбы, новых впечатлений и мыслей. Много ли у вас было друзей и вы чаще ходили в гости или приглашали к себе?

Вера Таривердиева: К нам часто приходили по работе: режиссеры, сценаристы. Но чаще мы все-таки выходили, чем собирали людей у себя. Иногда путешествовали. Ну а оставаясь дома, Микаэл Леонович читал много, очень много - он хорошо знал литературу, любил ее. И стал, наверное, чемпионом по количеству хороших поэтов, на стихи которых написал романсы и песни: Цветаева, Пастернак, Ахмадулина, Маяковский, Рождественский, Евтушенко, Винокуров, Поженян, Мартынов, Ашкенази, Лермонтов, Шекспир...

132 фильма - к такому количеству кинолент Микаэл Таривердиев написал музыку, песни и романсы

С кем-то он дружил, как, например, с Вознесенским, Ахмадулиной или Евтушенко. Но для него привычная в нашем понимании дружба играла не главную роль, не менее важным было качество поэзии этих людей. И с кем-то общался только через их книги. А вот такого, чтобы кто-то читал у нас за столом свои первые стихи, советуясь и сомневаясь, все-таки не было. Скорее, это был рабочий процесс, ради того, чтобы лучше понять и прочувствовать интимную суть произведений этих поэтов.

А вам самой какие песни Микаэла Леоновича особенно дороги?

Вера Таривердиева: Вы знаете, я возражаю против употребления слова "песни", поскольку песен Микаэл Леонович почти не писал. Это были монологи, речитативы, романсы, вокальные новеллы. Это не песни в обычном понимании. Песни - это бытовой язык. А я не хочу им пользоваться. Хотя в "Семнадцати мгновениях весны" - это да, песенный жанр.

Сложно представить, сколько нужно было пережить, передумать, понять и переворошить в своей душе, чтобы написать музыку к "Семнадцати мгновениям весны"? Ведь всякий раз слушаешь ее - и комок подкатывает к горлу.

Вера Таривердиева: Выражение "в душе переворошить" можно отнести не только к "Семнадцати мгновениям весны", но и ко всему, что он делал. Какую бы музыку он ни писал, делал это с невероятным душевным участием. Советовался ли он с кем-то, например, со мной? Нет, никогда и ни с кем. Он делал все только так, как считал нужным. Сам в себе переживал, и все решения - музыкальные и драматургические - все приходили именно к нему. И ни с кем он не советовался!

Где он работал? Домашняя студия у Таривердиева появилась только в последние 13 лет жизни, а до этого он записывался в разных местах: на "Тонстудии" "Мосфильма" или на Киностудии имени М. Горького, где-то еще. А где сочинял? В своей душе и голове. Ему часто приходило вдохновение не тогда, когда он сидел за инструментом, а как раз когда находился далеко от него. Но если приходило решение, музыкальная тема, то Микаэл старался поскорее найти его, сыграть и записать партитуру. И это было для него не работой, а просто важной и любимой частью жизни. Он находился в этом состоянии постоянно. И поэтому его жизнь нельзя было поделить на работу и отдых.

Верно ли, что стихи Марины Цветаевой "Мне нравится, что вы больны не мной" Таривердиев нашел в сборнике стихов сам и предложил режиссеру фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" Эльдару Рязанову?

Вера Таривердиева: Эльдар Рязанов показал сценарий, где уже частично были выбраны стихи. Но "Мне нравится, что вы больны не мной" предложил сам Таривердиев. И этот романс тоже вошел в фильм.

Есть ли еще какое-то хобби композитора, кроме спорта и книг, о котором мы несправедливо не знаем?

Вера Таривердиева: Он очень любил фотографировать. И без фотоаппарата никуда не ездил. Теперь, 12 августа, в Российском национальном музее музыки на улице Фадеева в Москве открылась выставка работ Микаэла Таривердиева, где можно будет увидеть и фотолабораторию Таривердиева, и его фотоаппараты

Кстати

Помимо песен Таривердиев автор нескольких опер: "Кто ты", "Граф Калиостро", "Ожидание" и даже сатирической - "Женитьба Фигаренко", четырех балетов, симфонии и трех концертов для органа.