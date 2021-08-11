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11.08.2021 12:00
Рубрика: Видео

Видео: школьный автобус 300 метров тащил ребенка по асфальту

Текст: Вадим Давыденко

Рассеянная женщина-водитель школьного автобуса не заметила, как дверцы зажали рюкзак девочки, и нажала на педаль газа. В результате школьницу более 300 метров протащило по асфальту, прежде чем заметившие случившееся одноклассники заставили водителя нажать на тормоз.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Инцидент произошел в американском штате Кентукки аж в 2015 году, но лишь сейчас, когда в суде наконец-то началось слушание по делу, получил огласку в СМИ. Видео также ранее не публиковалось.

На кадрах хорошо видно, как шестилетняя малышка спускается по ступенькам и выходит из автобуса, а водитель, не глядя в ее сторону, в этот момент закрывает двери. Сам ребенок сумел протиснуться наружу, а вот рюкзак застрял. Автобус тронулся и девочка какое-то время пыталась держаться на ногах и выпутаться из лямок рюкзака, но скорость становилась все выше и выше. Ни водитель, ни сопровождавший класс с занятий учитель так и не глянули в ее сторону.

Школьница выжила лишь чудом, хотя ей и понадобились хирургические операции и помощь психологов. Мелина Сондерс, виновная в ЧП водитель, была в тот же день уволена и сейчас ждет решения суда. Она извинилась перед пострадавшей и ее семьей.

"Мне жаль, что я не могу вернуться в тот день и все исправить", - признала она.

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#видео