Видео: суперкар Ferrari Roma застрял на узкой улочке

Владельцы необычных машин порой попадают в необычные ситуации. Опубликованное на YouTube-канале SupercarsNews видео показывает, как суперкар Ferrari Roma застрял на узкой исторической улочке одного из итальянских городов.

Какой-нибудь Kia Rio шириной 174 сантиметра проехал бы там запросто, но у Ferrari от одного бока до другого - 197 сантиметров. Очевидно, что уже в начале улицы ее ширины едва-едва хватало для проезда такой машины, но в каком-то месте дома оказались еще на несколько сантиметров ближе.

Водитель суперкара смело продолжил движение, и оказался в затруднительном положении: вперед уже не проехать, сдавать задним ходом - опасно. До стен - считанные миллиметры. Седовласый мужчина жестами подсказывает водителю, как маневрировать. Вместе с тем мы видим, что на заднем плане женщина, бегущая в сторону Ferrari, взмахивает руками: "Куда же ты едешь!" Чем закончилась история - неизвестно, весьма вероятно, что Ferrari получила-таки царапины на задних крыльях.

Ferrari Roma - купе класса GT, выпускается с 2020 года. Машина оснащена двигателем V8 мощностью 620 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды. Цена в России - от 17 миллионов рублей.