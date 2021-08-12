Астрономам-любителям назвали лучшее время для наблюдения за Персеидами

Метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа достигнет своего максимума, но звездопад смогут наблюдать только жители Поволжья и Урала.

"К сожалению, у москвичей точно не будет такой возможности. Будет такой нудный дождик, поэтому не повезет. Как и всем жителям центра Европейской России", - сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что восточнее, благодаря антициклону, небо чистое и условия для наблюдения за Персеидами идеальные.

Ранее в Московском планетарии рассказали, что Персеиды - самый яркий метеорный поток в году, который к тому же виден из любой точки в Северном полушарии. Ночью 13 августа плотность потока летящих космических тел составит 110 метеоров в час. Взор необходимо устремить на северо-восток. Луна прошла фазу новолуния 8 августа и сейчас не будет своим светом мешать наслаждаться звездопадом.

Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Они сгорают в земной атмосфере на высоте от 80 до 100 километров и образуют яркие треки - так называемый "звездный дождь".