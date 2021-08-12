Банк России может пересмотреть таргет по инфляции к середине 2022 года

Банк России может принять решение о пересмотре таргета по инфляции к середине 2022 года. Об этом говорится в обзоре ЦБ по ликвидности банковского сектора.

Ранее ведомство отмечало, что ожидает возвращения инфляции к цели в 4% в конце 2022 года, не исключив пересмотра этой цели в сторону понижения.

Цель по инфляции может быть пересмотрена по итогам обзора денежно-кредитной политики (ДКП, monetary policy review), проведение которого в конце июня анонсировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Этот обзор, как ожидается, продлится год. План работ в рамках этого анализа регулятор планирует представить во второй половине сентября.