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12.08.2021 19:13
Рубрика: Экономика

Банк России может пересмотреть таргет по инфляции к середине 2022 года

Текст: Юлия Акиньшина

Банк России может принять решение о пересмотре таргета по инфляции к середине 2022 года. Об этом говорится в обзоре ЦБ по ликвидности банковского сектора.

Ранее ведомство отмечало, что ожидает возвращения инфляции к цели в 4% в конце 2022 года, не исключив пересмотра этой цели в сторону понижения.

Годовая инфляция в России снизилась до 6,45%

Цель по инфляции может быть пересмотрена по итогам обзора денежно-кредитной политики (ДКП, monetary policy review), проведение которого в конце июня анонсировала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Этот обзор, как ожидается, продлится год. План работ в рамках этого анализа регулятор планирует представить во второй половине сентября.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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