Беларусь планирует развивать базу для производства разнообразных вакцин

Базу для производства широкого спектра вакцин, а не только от COVID-19, планируют создавать в Беларуси. На этот вектор отечественной науки акцентировал особое внимание в четверг глава государства на совещании по вопросу разработки противовирусных вакцин, передает пресс-служба Александра Лукашенко.

"Сегодня это ковид, а завтра другая какая-то будет зараза. Но у нас должно быть готово производство. Как в России", - поставил задачу перед учеными белорусский лидер.

Был задан вопрос на встрече и об организации производства "Спутника V" по полному циклу на площадях "Белмедпрепаратов" - лидера национального фармацевтического рынка. Лукашенко уточнил, что остается актуальным и вопрос о производстве национальной вакцины. "Как мы и договаривались. Все ли вопросы урегулированы во взаимоотношениях с российскими партнерами?" - поинтересовался в этой связи президент.

Еще одной темой совещания он обозначил производство вакцин для животных, в том числе против африканской чумы свиней. "Мы договаривались, что будем работать в этом направлении. Как меня проинформировали, вакцина есть. Так ли это, тоже обсудим этот вопрос", - расширил повестку встречи белорусский руководитель.

Как уже информировал "СОЮЗ", платформой для проведения совещания было выбрано предприятие в Витебском районе - "БелВитунифарм", которое имеет статус биологического производства в области ветеринарной медицины.

Здесь же, как ожидается, и будет налажен выпуск отечественного препарата от COVID-19. Для этого в планы предприятия включено возведение нового корпуса, а пока будет задействован специально подготовленный этаж в основном корпусе компании.