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12.08.2021 18:45
Рубрика: Бензин

Биржевая стоимость бензина побила очередной рекорд

Текст: Александр Проценко

Биржевая цена бензина марки Аи-92 достигла 58 031 рубля за тонну, обновив исторический максимум в России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Фото: iStock
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В сообщении агентства уточняется, что предыдущий рекорд был зафиксирован 3 августа - тогда стоимость тонны "девяносто второго" бензина выросла до 57 602 рублей. А бензин Аи-95 торгуется близко к своему максимальному значению в 60 029 рублей, которое было зафиксировано 22 июля. В четверг цена этой марки по итогам торгов составила 59 436 рублей за тонну.

Биржевые аналитики напоминают, что в последние месяцы стоимость наиболее востребованных Аи-92 и Аи-95 несколько раз устанавливала рекорды. В конце июля глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что в случае сохранения биржевых цен на высоких уровнях ведомство может ввести запрет на экспорт горючей смеси. Также, по его словам, может быть рассмотрен вопрос о подписании с нефтяными компаниями соглашений, регламентирующих объемы и уровни оптовых цен.