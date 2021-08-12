EMA изучает новые возможные побочные эффекты вакцин Pfizer и Moderna

Европейский регулятор лекарственных средств (EMA) изучает три новых состояния, которые могут оказаться новыми побочными эффектами после вакцинации препаратами от коронавируса Pfizer и Moderna. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о двух заболеваниях, связанных с почками (гломерулонефрит и нефротический синдром), и кожной аллергической реакции под названием "многоформная эритема".

Пока непонятно, сколько новых подобных состояний зарегистрировано после вакцинации, но EMA запросило дополнительные данные у компаний для изучения любой потенциальной связи между ними и прививками, говорится в материалах.

Ранее стало известно, что производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna повысили цену за одну дозу препарата для Евросоюза (ЕС) на фоне роста мирового спроса.