ЕР представит список регионов, где не ведется работа по снижению цен

"Единая Россия" передаст в администрацию президента РФ список регионов, где не ведется работа по снижению цен на овощи и фрукты. Об этом сообщил замсекретаря генсовета партии Дмитрий Кобылкин на заседании рабочей группы по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров.

"Сегодня в 16:00 я передаю в администрацию президента список регионов, в которых работа по снижению цен ведется плохо или, на наш взгляд, не ведется вообще, для принятия соответствующих мер", - сказал он.

При этом Кобылкин отметил, что в целом, по данным Росстата, "фиксируется общее снижение цен более чем на 11% по отношению к предыдущей неделе".