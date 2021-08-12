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12.08.2021 13:30
Рубрика: Власть

ЕР представит список регионов, где не ведется работа по снижению цен

Текст: Айсель Герейханова

"Единая Россия" передаст в администрацию президента РФ список регионов, где не ведется работа по снижению цен на овощи и фрукты. Об этом сообщил замсекретаря генсовета партии Дмитрий Кобылкин на заседании рабочей группы по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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"Сегодня в 16:00 я передаю в администрацию президента список регионов, в которых работа по снижению цен ведется плохо или, на наш взгляд, не ведется вообще, для принятия соответствующих мер", - сказал он.

При этом Кобылкин отметил, что в целом, по данным Росстата, "фиксируется общее снижение цен более чем на 11% по отношению к предыдущей неделе".

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Товары и цены Партии "Единая Россия" Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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