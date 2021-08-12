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12.08.2021 15:57
Рубрика: Европа

Исследование: В Европе резко подорожают новые автомобили

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Из-за продолжающегося дефицита полупроводников цены на автомобили в Европе могут вырасти на три-шесть процентов, говорится в исследовании страховых компаний Acredia и Euler Hermes.

Фото: Пресс-служба BMW.
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По оценкам экспертов, нехватка чипов приведет к несоответствию между спросом и предложением в автомобильном секторе, которое, как ожидается, продлится до начала 2022 года. "Это дает автопроизводителям уникальную возможность повысить цены и значительно улучшить свою маржу спустя почти 20 лет", - отмечают авторы исследования.

Специалисты отмечают, что европейские и немецкие автопроизводители в настоящее время попали в затруднительное положение. В этой связи возможно повышение цен на автомашины по крайней мере до тех пор, пока чрезвычайное положение в полупроводниковой отрасли не вернется в нормальное русло.

При этом отмечается, что в целом, отрасль снова набирает обороты, о чем свидетельствует рост продаж в первой половине 2021 года. "Хотя до докризисного уровня еще далеко, на всех важных европейских рынках, особенно в Италии и Испании, наблюдается явный двузначный рост новых регистраций. Это является важным сигналом для поставщиков", - полагает руководитель компании Acredia Austria Гудрун Майершиц.

По ее мнению, узкие места в цепи поставок в автомобильном секторе являются лишь одним из примеров новой реальности, сложность которой будет продолжать расти. Существуют как риски, так и возможности. В этой связи автопроизводители должны научиться думать нестандартно.