Источник: Астронавты США отказались проходить полиграф по поводу дыры в "Союзе"

Напомним, что 30 августа 2018 года на МКС произошло ЧП - внезапно упало давление. Как выяснилось позднее, воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке "Союза МС-09". Корпус корабля был просверлен изнутри.

"Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора", - пояснил источник агентству.

Он также отметил, что сверливший слабо знал устройство корабля "Союз": одно отверстие пытались просверлить в шпангоуте корабля.

"То есть сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля "Союз МС", - подчеркнул источник.

Также отмечается, что с подобным отверстием "Союз" не смог бы пройти испытание в вакуумной камере.

"В Роскосмосе исключили сразу версию повреждения "Союза МС-09" на Земле", - пояснили агентству.

Выяснить, кто именно сделал отверстие, так и не удалось - Россия не получила возможности исследовать инструменты и сверла на МКС, чтобы найти остатки металлической стружки с корпуса "Союза", а проходить проверку на полиграфе американские астронавты отказались.

"Американцы отказались пройти полиграф, в отличие от российских космонавтов", - уточнили агентству.