Как поправки в закон о телерадиовещании повлияют на отношения Польши и США

Новости

Стали известны все участники элитного группового раунда Кубка России 20:23
В Москве женщина погибла после ДТП на остановке 20:17
СК нашел угрожавшего убить московского прокурора гражданина в Кирове 19:44
Синоптик предупредил о "библейском потопе" в Крыму и Тамани 19:42
Шойгу в КНР будет наблюдать за совместными учениями "Взаимодействие-2021" 19:17
Дептранс: Въехавший в людей в Москве водитель был пьян 19:14
В Мордовии план вакцинации от COVID-19 выполнили почти на 70% 19:08
Умерла актриса Уна Стаббс, миссис Хадсон в сериале "Шерлок" 18:46
Adidas сообщила о возможной продаже Reebok 18:35
Больше всего россияне гордятся Гагариным, Пушкиным и Ломоносовым 18:27
Группировка МЧС в Якутии пополнится вертолетами Ми-8 и Ми-26 18:23
Талибы объявили о захвате Кандагара 18:09
В Мордовии начали выплату помощи пострадавшим от урагана 18:06
В Москве иномарка снесла пешеходов на остановке 18:05
В Курганской области заключенный убил сотрудника колонии 17:38
Почти 80% россиян считают себя патриотами 17:34
Площадь активного горения в Мордовском заповеднике выросла до 90 гектаров 17:34
Минск проводил спортсменов на летние Паралимпийские игры 17:26
Том Харди рассказал о фильме "Веном 3" 17:15
Минобрнауки отстранило от должности ректора РГСУ 16:54
Под Калугой перезахоронили останки 124 расстрелянных гитлеровцами жителей 16:46
Лавров: Запад прекрасно знает о принадлежности Крыма России 16:36
В ФНС опровергли сообщение о платившем чужие долги налоговике 16:24
ЦБ: Отраслевые финпотоки говорят о продолжении экономического роста 16:09
Первым секретарем ЦК БРСМ избран Александр Лукьянов 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Верховный суд объяснил, как отвечает нотариус за ошибку в доверенности
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Куда можно купить тур на осень с кешбэком
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
Кто сможет выйти на пенсию во второй половине 2021 года
12.08.2021 19:10
Рубрика: В мире

Как поправки в закон о телерадиовещании повлияют на отношения Польши и США

В Польше приняли поправки к закону о телерадиовещании, направленные против инвесторов из США
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8534)
Польский сейм (нижняя палата парламента) все же утвердил нашумевшие поправки к закону о теле- и радиовещании, которые грозят серьезно осложнить отношения Варшавы с ее главным стратегическим союзником - Вашингтоном. Документ фактически запрещает деятельность в Польше медиаресурсов, которые контролируются инвесторами за пределами Евросоюза. Это означает, что под удар автоматически попадает оппозиционный телеканал TVN, которым владеет американский концерн Discovery. Поскольку это единственный в Польше канал, принадлежащий компании из США, у экспертов нет ни малейших сомнений в том, против кого направлена законодательная инициатива.
Демонстрации и пикеты в поддержку оппозиционного телеканала TVN не повлияли на планы польских властей. Фото: Getty Images Демонстрации и пикеты в поддержку оппозиционного телеканала TVN не повлияли на планы польских властей. Фото: Getty Images
Демонстрации и пикеты в поддержку оппозиционного телеканала TVN не повлияли на планы польских властей. Фото: Getty Images

Накануне в Польше прошли протесты против законопроекта, который был внесен в сейм правящей консервативной партией "Право и справедливость" еще в июле. Более того, из-за противоречий внутри правительства перед самым голосованием распалась правящая коалиция, из которой вышел младший партнер "ПиС" - партия "Соглашение". Ее лидер Ярослав Говин был уволен с поста вице-премьера своим боссом - главой правительства Матеушем Моравецким на фоне серьезных разногласий, в том числе по вопросу о вещании. И все же поправки были приняты (228 депутатов - за, 216 - против, 10 - воздержались). "Лицензия на трансляцию радио- и телепрограмм может быть предоставлена иностранному лицу, чье местонахождение или постоянное место жительства находится в государстве - члене Европейской экономической зоны при условии, что такое иностранное лицо не зависит от другого иностранного лица, чье местонахождение или постоянное место жительства находится в стране, которая не является государством - членом Европейской экономической зоны", - цитирует ТАСС текст поправки. Формально управление медиагруппой TVN осуществляется через компанию Polish Television Holding BV, которая зарегистрирована в Нидерландах, то есть на территории ЕС. Однако владеет ею именно американский инвестор, а значит - становится реальной угроза, что польские власти не захотят продлевать TVN лицензию на вещание, которая истекает в конце сентября. Ни для кого не секрет, что у "ПиС" накопились к TVN серьезные претензии.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
В Польше суд отказался закрыть дело об оскорблении президента

Как писала "РГ", после победы этой партии на выборах в 2019 году сотни журналистов из государственных СМИ были уволены или написали заявления "по собственному желанию". Многие из них затем нашли работу на оппозиционном телеканале, который финансируется из-за рубежа. Ирония состоит в том, что власти обосновали необходимость поправок противодействием "угрозе нацбезопасности", которая, согласно этой логике, исходит от американских партнеров.

По ту сторону Атлантики уже отреагировали на демарш Варшавы. Госсекретарь США Энтони Блинкен прямо заявил, что принятие закона может "подорвать инвестиционный климат в Польше". С резкой критикой выступила и вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. "Сильные демократии должны приветствовать плюрализм в СМИ и разнообразие мнений, а не бороться с ними. Польский законопроект посылает негативный сигнал", - написала политик у себя в Twitter.

В мире Европа Польша В мире США

Главное сегодня

СК ужесточил статью по делу о разливе нефти в Новороссийске
Источник: Астронавты США отказались проходить полиграф по поводу дыры в "Союзе"
ФСБ задержала за госизмену главного конструктора гиперзвуковых систем
Шойгу: Живем и работаем, чтобы ситуация 90-х не повторилась в стране
Талибы объявили о захвате Кандагара
Лукьянов: России не нужны посторонние свахи
Эксперты обсудили будущее Афганистана