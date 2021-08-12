Как поправки в закон о телерадиовещании повлияют на отношения Польши и США

Польский сейм (нижняя палата парламента) все же утвердил нашумевшие поправки к закону о теле- и радиовещании, которые грозят серьезно осложнить отношения Варшавы с ее главным стратегическим союзником - Вашингтоном. Документ фактически запрещает деятельность в Польше медиаресурсов, которые контролируются инвесторами за пределами Евросоюза. Это означает, что под удар автоматически попадает оппозиционный телеканал TVN, которым владеет американский концерн Discovery. Поскольку это единственный в Польше канал, принадлежащий компании из США, у экспертов нет ни малейших сомнений в том, против кого направлена законодательная инициатива.

Накануне в Польше прошли протесты против законопроекта, который был внесен в сейм правящей консервативной партией "Право и справедливость" еще в июле. Более того, из-за противоречий внутри правительства перед самым голосованием распалась правящая коалиция, из которой вышел младший партнер "ПиС" - партия "Соглашение". Ее лидер Ярослав Говин был уволен с поста вице-премьера своим боссом - главой правительства Матеушем Моравецким на фоне серьезных разногласий, в том числе по вопросу о вещании. И все же поправки были приняты (228 депутатов - за, 216 - против, 10 - воздержались). "Лицензия на трансляцию радио- и телепрограмм может быть предоставлена иностранному лицу, чье местонахождение или постоянное место жительства находится в государстве - члене Европейской экономической зоны при условии, что такое иностранное лицо не зависит от другого иностранного лица, чье местонахождение или постоянное место жительства находится в стране, которая не является государством - членом Европейской экономической зоны", - цитирует ТАСС текст поправки. Формально управление медиагруппой TVN осуществляется через компанию Polish Television Holding BV, которая зарегистрирована в Нидерландах, то есть на территории ЕС. Однако владеет ею именно американский инвестор, а значит - становится реальной угроза, что польские власти не захотят продлевать TVN лицензию на вещание, которая истекает в конце сентября. Ни для кого не секрет, что у "ПиС" накопились к TVN серьезные претензии.

Как писала "РГ", после победы этой партии на выборах в 2019 году сотни журналистов из государственных СМИ были уволены или написали заявления "по собственному желанию". Многие из них затем нашли работу на оппозиционном телеканале, который финансируется из-за рубежа. Ирония состоит в том, что власти обосновали необходимость поправок противодействием "угрозе нацбезопасности", которая, согласно этой логике, исходит от американских партнеров.

По ту сторону Атлантики уже отреагировали на демарш Варшавы. Госсекретарь США Энтони Блинкен прямо заявил, что принятие закона может "подорвать инвестиционный климат в Польше". С резкой критикой выступила и вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. "Сильные демократии должны приветствовать плюрализм в СМИ и разнообразие мнений, а не бороться с ними. Польский законопроект посылает негативный сигнал", - написала политик у себя в Twitter.