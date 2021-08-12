Kami Nimble: электрогрузовик из запчастей от Lada из Киргизии

Итак, этот день настал, и Кыргызстан выпустил свой первый автомобиль. Это не какой-то стильный хэтчбек или молодёжный родстер, а модель, которая нужна развивающейся стране, - грузовичок Kami Nimble. Интересно, что 95% комплектующих, использованных при его производстве, - от Lada.

Об этом сообщает Telegram-канал "Автовоз". На сайте производителя - Kami Motors - нет никакой информации об этом. И показатель в 95% кажется немного странным, учитывая, что АвтоВАЗ не выпускает электромоторы, инверторы, зарядные устройства и аккумуляторы.

Размеры Kami Nimble следующие: длина - 4240 мм, ширина - 1600 мм, высота - 1980 мм, колёсная база - 2492 мм. Размеры кузова составляют 2700 мм × 1600 мм.

Масса транспортного средства в снаряжённом состоянии - 757 кг, а допустимая максимальная масса - 1575 кг.

В основе Nimble лежит пространственная рама из металлических труб, на которой смонтированы кабина, кузов, шасси и электрическая силовая установка. Последняя состоит из китайского асинхронного двигателя Shinegle с максимальной 30-минутной мощностью 15 кВт (чуть больше 20 л.с.) и литий-железо-фосфатной батареи ёмкостью 100 А∙ч. На одном заряде Nimble может проезжать до 110 км.

Передняя подвеска - независимая, типа Макферсон, задняя зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах. Управлять грузовичком будет нелегко, так как не предусмотрен даже гидроусилитель.

Поставка первых 100 автомобилей Kami Nimble будет проведена с 1 ноября по 31 декабря 2021 года. С января 2022-го грузовик должен поступить в открытую продажу в сети официальных дилеров в Кыргызской Республике и Республике Казахстан.

Цена с гарантией на два года - 600 тысяч сомов (около 693 000 рублей).

ОАО "Ками Моторс" было образовано 18 марта 2020 года, в штате компании в настоящее время 46 сотрудников, 39 из которых слабослышащие или глухие. Сейчас идёт разработка модели для каршеринга - компактного автомобиля для передвижения по городу с возможностью перевозки небольшого груза.