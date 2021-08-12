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12 августа 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 12 августа 2021 года № 197-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 12 августа 2021 г.
Опубликован 12 августа 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

приложение 13 дополнить строками 78-79 следующего содержания:

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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