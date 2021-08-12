Lamborghini показала возрожденный Countach на новых тизерах

Компания Lamborghini опубликовала три новых изображения-тизера, предваряющих мировую премьеру новой модели со старым именем - купе Countach.

"Великие творения рождаются из великих традиций, в которых передаётся уникальное наследие. Традиции, которые влекут за собой инновации и заставляют двигаться вперёд. Наше последнее творение родилось именно из таких традиций", - говорится в сообщении итальянского автопроизводителя.

На тизерах запечатлены фрагменты воздухозаборника и заливной горловины, передней части и шильдика, а также двигателя с указанием, что это V12.

Ранее глава марки Стефан Винкельман анонсировал новую гибридную установку, в составе которой заявлен как раз-таки V12. Суммарная отдача агрегатов Lamborghini Countach, который будет полноприводным, может составить 800 л.с.

По предварительной информации, мировая премьера Countach запланирована на 15 августа 2021 года.