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12.08.2021 14:04
Рубрика: Легковые авто

Lamborghini показала возрожденный Countach на новых тизерах

Текст: Константин Руссов

Компания Lamborghini опубликовала три новых изображения-тизера, предваряющих мировую премьеру новой модели со старым именем - купе Countach.

Фото: www.autohome.com.cn
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"Великие творения рождаются из великих традиций, в которых передаётся уникальное наследие. Традиции, которые влекут за собой инновации и заставляют двигаться вперёд. Наше последнее творение родилось именно из таких традиций", - говорится в сообщении итальянского автопроизводителя.

На тизерах запечатлены фрагменты воздухозаборника и заливной горловины, передней части и шильдика, а также двигателя с указанием, что это V12.

Ранее глава марки Стефан Винкельман анонсировал новую гибридную установку, в составе которой заявлен как раз-таки V12. Суммарная отдача агрегатов Lamborghini Countach, который будет полноприводным, может составить 800 л.с.

По предварительной информации, мировая премьера Countach запланирована на 15 августа 2021 года.

#Lamborghini