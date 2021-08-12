Лавров: Москва полагается на оценки США в вопросе сроков падения Кабула

Российская сторона полагается на оценки ЦРУ в вопросе сроков захвата Кабула движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Поскольку все, что происходит в Афганистане, - это результат двадцатилетнего пребывания США, полагаемся на оценки ЦРУ", - отметил глава МИД, комментируя сообщения, что афганская столица может быть захвачена в течение трех месяцев.

Ранее такую оценку ситуации в Афганистане агентству Reuters дал на условиях анонимности представитель американской военной разведки.

Согласно последним данным, талибы контролируют 65% территории страны, захватили или угрожают захватить столицы 11 провинций. Активные боевые действия в настоящее время идут на территории провинций Нангархар, Урузган, Газни, Фарах, Герат, Фарьяб, Балх, Гильменд, Кундуз и Каписа.