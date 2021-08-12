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Рубрика: Экономика

Минсельхоз: Цены на продукты "борщевого набора" продолжат снижаться

Текст: Татьяна Карабут
Оптовые цены на овощи "борщевого набора" за последний месяц существенно снизились - уже сейчас морковь и капуста стоят дешевле, чем в то же время год назад.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

И цены продолжат снижаться дальше по мере поступления на рынок нового урожая российских овощей, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в рамках агротехнологической выставки "Всероссийский день поля - 2021".

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По его мнению, снижению цен на овощи "борщевого набора" в дальнейшем будет способствовать в том числе увеличение числа ярмарок. Так можно избежать торговых наценок, ведь овощи здесь продаются напрямую от фермеров. Сейчас Минсельхоз прорабатывает этот вопрос с региональными властями.

Кроме того, Минсельхоз помогает выйти фермерской продукции на известные интернет-площадки. Сейчас ведомство уже сотрудничает с Яндексом и Россельхозбанком. Сегодня аналогичное соглашение планируется сегодня подписать и с Ozon. Совместными усилиями - Минсельхоза и интернет-площадки - будет организовано обучение фермеров работе с маркетплейсами.

Дмитрий Патрушев считает, что этот канал продаж - один из наиболее перспективных для фермеров. Работа через маркетплейсы позволяет существенно расширить географию поставок и сводит к минимуму издержки. Потребители получают свежие овощи по приемлемой стоимости, а производители увеличивают свою доходность. Кроме того, у Минсельхоза появляются дополнительные данные по объемам продаж, ценам на эту продукцию. Что позволит проводить более тщательный и оперативный анализ рынка.

По данным Росстата, цены на овощи "борщевого набора" падают несколько недель подряд, что стало основным драйвером наблюдавшейся дефляции. С 3 по 9 августа цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,4%, в том числе на морковь - на 8,8%, помидоры - на 5,1%, огурцы - на 4,9%, картофель - на 4,7%, лук репчатый - на 0,3%, яблоки - на 0,2%.

Существенное подорожание овощей "борщевого набора", которое наблюдалось в начале лета, было вызвано снижением урожайности в прошлом году на фоне неблагоприятных погодных условий. К концу сезона отечественной продукции почти не осталось на рынке, а импортная стоила дорого. В этом году, по данным Минсельхоза, площади под овощи "борщевого набора" увеличены, что позволит полностью закрыть потребности россиян в этой продукции и стабилизировать цены на нее.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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