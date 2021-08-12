Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело

Каждый бюджетный рубль должен идти в дело, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Оборачиваемость капитала и скорость перечисления любых транзакций, в том числе государственных органов управления, должна быть выстроена эффективно, - подчеркнул глава правительства на рабочей встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным. - Это важно, поскольку рынок меняется, цифровая трансформация в банках, электронных системах, аналогах, экосистемах предъявляет достаточно серьезные требования к государственному управлению. Казначейство идет в этом тренде".

В кабинете министров завершается подготовка очередного трехлетнего бюджета, напомнил Мишустин.

"Мы сегодня должны обеспечить четкое и ритмичное финансирование всех, в том числе социальных, обязательств государства, которые были определены президентом Российской Федерации, - сказал премьер. - Также очень важны вопросы финансирования стратегических инициатив, социально-экономического развития страны, о которых мы говорили с президентом".