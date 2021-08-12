На "круглом столе" в "РГ" эксперты обсудили, как сделать автотрассы безопаснее

Полосы замедления при выездах со скоростных магистралей на места отдыха предложено выделить барьерами. Что позволит избежать таких аварий, когда автомобиль влетает на стоянку на бешеной скорости. Это одно из предложений, которое прозвучало в рамках "круглого стола", прошедшего в режиме видео-конференц-связи в "Российской газете". Разговор шел о безопасности дорожного движения.

Август - традиционно месяц, когда большинство автовладельцев возвращаются из отпусков домой. Отвыкшие от скоростного движения люди, а также их дети попадают в ситуацию, когда им молниеносно надо ориентироваться и принимать решения. Не все к этому готовы. В итоге именно в августе аварийность начинает расти, а в сентябре - октябре доходит до своего пика.

Как сделать так, чтобы избежать этих жертв? Именно с этой целью собрались участники "круглого стола" в "Российской газете". А как раз накануне произошла довольно громкая авария на платном участке трассы М11. Водитель Mercedes Gelandewagen заехал на площадку для отдыха со слишком большой скоростью. У фуры, которая уже стояла на этой площадке, слегка выдавался хвост. Но скорость не позволила водителю вовремя среагировать на такое препятствие. В итоге погиб и он, и его ребенок, который ехал на заднем сиденье.

Чуть ранее произошло другое ДТП: водитель фуры потянулся за полотенцем и проглядел, что в этот момент он наезжает на легковушку. Он собрал в кучу девять машин. В этом ДТП погибли два человека.

Как сообщил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Олег Понарьин, основное беспокойство вызывают столкновения попутных автомобилей, наезды на стоящие машины и на пешеходов, а также нарушение правил перевозки детей.

Водитель фуры потянулся за полотенцем и проглядел, что в этот момент он наезжает на легковушку. Он собрал в кучу девять машин. В ДТП погибли двое

На скоростных дорогах, как сообщил заместитель председателя правления по эксплуатации ГК "Автодор" Геннадий Жилин, столкновения составили 54,3 процента (503 ДТП). Наезд на препятствие - 16,3 процента (151 ДТП). Наезд на стоящий автомобиль - 10,2 процента (95 ДТП). Доля остальных видов ДТП не превышает 10 процентов.

В большинстве ДТП, в том числе на платных, по сути, самых безопасных дорогах, всему виной человеческий фактор. Ну, не потянись за полотенцем водитель фуры - ДТП бы не было. Сбрось скорость перед въездом на площадку отдыха - ребенок был бы жив.

Но это те самые ДТП, которые никак не возможно предусмотреть нормативными актами. Невозможно ввести в Кодекс ответственность за то, что водитель потянулся за полотенцем. Скорость на полосах замедления не ограничена. Да даже, если бы была ограничена, трудно ее соблюсти. Как заявил руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, при скорости 130 км/ч теряется ощущение реальной скорости. Необходимо как -то ее снижать. Корреспондент "Российской газеты" предложил выделять полосу торможения столбиками или барьерами. Суженный коридор движения просто заставляет водителей сбрасывать скорость. И эту инициативу поддержали все участники "круглого стола".

Представители ГК "Автодор" предложили создать экспертную группу, которая будет предлагать свои решения по сокращению количества ДТП на основании материалов с уже случившихся происшествий. Окончательно решение будет принято в сентябре.

Полный отчет о дискуссии - в одном из ближайших номеров "РГ".