Отсутствие отметок в паспорте о детях и браке усложнит сделки с жильем

Отсутствие отметок в паспорте о наличии детей и браке усложнит работу риэлторов и удлинит процедуру подбора жилья и проверки чистоты сделки. Об этом пишет aif со ссылкой на опрошенных экспертов.

Как пишет издание, процесс проверки жилья может стать сложнее. Раньше было достаточно помимо выписки из Росреестра запросить копию паспорта продавца со всеми отметками. Это позволяло с большой долей вероятности установить, куплена ли квартира в браке. Теперь же, вероятно, данный факт придется уточнять дополнительно. Причем сторонние лица не вправе запрашивать сведения о семейном положении, а обязанность собственника предоставлять данную информацию нигде не закреплена.

Для защиты покупателя эксперты предлагают, в договор купли-продажи можно включить пункт, содержащий заверение продавца об отсутствии у него зарегистрированного брака и детей, отцом которых он является, а также об отсутствии каких-либо обременений на продаваемом объекте недвижимости. А перед совершением сделки продавец объекта недвижимости может написать заявление о том, что он не состоит в зарегистрированном браке, и нотариально его заверить.

Напомним, что правительством принято постановление, которым признаны необязательными штампы в паспортах россиян о семейном положении, детях до 14 лет, а также отметки о ранее выданных паспортах: внутренних и заграничных.