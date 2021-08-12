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12.08.2021 10:55
Рубрика: Экономика

Андрей Бочкарёв: Готовность станции Большого кольца метро "Марьина роща" - больше 60%

Текст: Любовь Проценко

Станция "Марьина роща" готова уже на 64%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Он рассказал: "Завершены работы по устройству основных конструкций, выполнена большая часть наружных отделочных работ здания вестибюля".

Фото: Компания MLA+
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По словам главы стройкомплекса, на станции активно ведутся архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны и работы по монтажу внутренних инженерных систем в служебных помещениях: "Завершено сооружение наклонного хода длиной 130 метров для четырех линий эскалаторов". Он напомнил, что глубина заложения станции составляет 67 метров.

По словам Юрия Кравцова, гендиректора "Мосинжпроекта" - генерального проектировщика и генерального подрядчика строительства новых линий и станций московского метро, в подземной части станционного комплекса активно ведутся горнопроходческие работы, они выполнены на 94%. "Завершена переборка боковых станционных тоннелей, производится устройство основных конструкций, ведутся работы по раскрытию проемов от правого и левого станционных тоннелей к среднему. Продолжается устройство жесткого основания и верхнего строения пути на перегоне от станции "Марьина Роща" в сторону станции "Савеловская", - заключил Юрий Кравцов.

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