Горздрав Москвы: Пострадавшие в ДТП на остановке живы

Обе пострадавшие в крупной аварии на юго-западе Москвы живы, сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Несовершеннолетняя доставлена в одну из городских больниц, состояние пациентки оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Пожилую женщину с места аварии эвакуировали на санитарном вертолете. "Врачи борются за ее жизнь в реанимации, состояние крайне тяжелое", - уточнили в ведомстве. Ранее дептранс Москвы заявил о смерти женщины, позднее эта информация была уточнена.

По предварительной информации, в аварии на остановке на улице Миклухо-Маклая виноват 33-летний водитель Skoda. Он сел за руль будучи сильно пьяным. Нарушитель потерял управление и въехал в остановку, где стояли бабушка с внучкой.