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12.08.2021 20:17
Рубрика: Происшествия

В Москве женщина погибла после ДТП на остановке

Текст: Сергей Бабкин

Пожилая женщина погибла после крупного ДТП на остановке общественного транспорта на юго-западе Москвы. Об этом сообщил департамент транспорта.

В Москве иномарка снесла пешеходов на остановке

Ранее сообщалось, что в момент аварии на остановке находились 61-летняя женщина и ее 16-летняя внучка. Девушку доставили в больницу на "скорой помощи", а для спасения ее бабушки подняли санитарный вертолет. Пожилая женщина получила тяжелые травмы, в том числе травматическую ампутацию голени. Вертолет доставил ее в профильный стационар, но там она скончалась.

В то же время 33-летний водитель Skoda, который влетел в остановку, серьезных травм не получил. Зато медики выяснили, что он сел за руль пьяным - эксперты нашли более 1 промилле алкоголя, что эквивалентно 200 граммам водки.

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