Розыгрыш 20 квартир и 100 машин пройдет в Москве среди участников онлайн-голосования

Участники дистанционного онлайн-голосования в Москве смогут выиграть машину или квартиру в рамках акции "Миллион призов - #ВыбираемВместе". Об этом журналистам сообщил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте. Он рассказал, что к программе "Миллион призов" в этом году присоединились компании строительного сектора и компании автомобильной промышленности: "Среди участников электронного голосования на выборах в сентябре 100 автомобилей и 20 квартир в Москве. Это уникальная ситуация, и я призываю всех голосовать электронно".

В общей сложности более 70 компаний присоединились к программе, среди которых "Магнит", "Пятерочка", "Азбука вкуса" и "Детский мир".

Напомним, Московская торгово-промышленная палата 10 августа предложила провести программу стимулирования гражданской активности "Миллион призов - #ВыбираемВместе" среди участников дистанционного электронного голосования.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября, одновременно в Москве пройдут довыборы депутатов Мосгордумы по двум округам и выборы муниципальных депутатов района Щукино. С 2 августа по 13 сентября проходит регистрация на дистанционное электронное голосование.